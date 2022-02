Beppe Marotta, a Sky Sport, presenta così Genoa-Inter: “Un avvicendamento abbastanza fisiologico, è un gruppo molto omogeneo e le energie vanno gestite. Lautaro è co-titolare come gli altri attaccanti. Le difficoltà che abbiamo avuto noi le hanno avute anche gli altri club, è normale che vanno superate con meno problemi possibili. Le insidie si nascondono in partite come quella di stasera che possono apparire scontate. Fino ad oggi siamo presenti in tutte le competizioni, dobbiamo trarre un giudizio lusinghiero. Questa squadra possiede tante qualità, passando da Conte a Inzaghi abbiamo seguito la strada della continuità e dell’ambizione. Lottiamo per lo scudetto, siamo un grande club e vogliamo sempre vincere. Chi è andato via fa male? Non ne posso godere, dobbiamo guardare in casa nostra perché anche il nostro non è un momento facile. Eriksen? Felice che abbia modo di continuare a giocare, i migliori auguri per un prosieguo della carriera ricco di soddisfazioni”