Cabal alla Juventus, le parole di Marotta

"La griglia per le pretendenti allo scudetto è sempre composta dalle stesse società e quindi da quelle che quest’anno si sono piazzate nelle prime posizioni più il Napoli che è arrivato un po’ in ritardo nella scorsa stagione". Così il presidente dell'Inter, Beppe Marotta,ai microfoni di SportMediaset ha parlato della lotta scudetto per la prossima stagione. Marotta ha poi fatto il punto sul mercato e spiegato perché non è arrivato Juan Cabal.L'Inter era interessata a Cabal prima che la Juventus decidesse di affondare il colpo e ingaggiare il difensore del Verona. Così Marotta ha spiegato la situazione: "Non abbiamo proseguito il nostro interesse su questo profilo perché per valutazioni nostre interne abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico altamente competitivo e non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti anzitempo come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia per i nostri obiettivi stagionali"."Onestamente non lo abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie, anche numeriche. In questo momento siamo fermi così e non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenza".