Beppe Marotta, ad dell'Inter, prima della partita contro il Crotone ha parlato a Sky Sport: "Incontro con Conte? Rientra tutto nel concetto di normalità, sono dinamiche che tutte le società vivono perché tra poco c’è il mercato. Abbiamo delineato le linee guida: non ci permetteranno di fare investimenti, dobbiamo garantire un equilibrio economico finanziario. Tutte le società non faranno operazioni rilevanti. Momento interlocutorio della stagione, c’è un grande senso di appartenenza nell’area tecnica e nel gruppo. Pensiamo ad oggi e ai tre punti.



PROPRIETA' CONVINTA? - Posso garantirlo. Ieri con un comunicato il presidente ha smentito ogni ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. Siamo nel momento in cui c’è una contrazione mondiale nel calcio dovuta alla pandemia. I club devo dare importanza alla continuità gestionale. Per questo non ci sono più i mercati di prima.



MERCATO - La prima situazione che va rivista è quella dei costi e c’è la voce del costo del lavoro. Passato in Italia dal 50 al 55% al 75% dei costi a causa dei mancati incassi. Bisogna calmierare i costi e continuare nella programmazione, questo indispensabile per ogni club".