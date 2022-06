L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine della cerimonia di consegna del premio in memoria del giornalista Candido Cannavò, ricevuto questa sera, facendo il punto anche sulla trattativa per Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni sull'ex attaccante della Juve, raccolte da TMW: "La situazione è che ci siamo incontrati con i suoi rappresentanti, ma questo fa parte del nostro lavoro. Bisogna fare sondaggi, esplorare percorsi nuovi, e tra questi c'è Dybala. Poi però per arrivare a una conclusione devono esserci convergenze importanti e per ora non siamo ad alcuna definizione del rapporto".