Inter, Marotta su Zhang e la società

Il dirigente dell'Inter, Beppe Marotta, è tornato a parlare delle questioni societarie dell'Inter dopo le parole di ieri che avevano preoccupato il mondo interista. "La stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang", ha detto quest'oggi."L'abbiamo sentito anche stamattina. Zhang ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Posso solo garantire che la società Inter è molto solida, non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema", le parole pronunciate a Dazn. Marotta ha poi aggiunto: "La famiglia Zhang ama l'Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società e i tifosi. Sono molto ottimista che si possa proseguire così. I tifosi possono assolutamente stare tranquilli. Noi siamo una bella società, una bella realtà. Non c'è alcuna preoccupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario"