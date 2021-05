1







di Il Gobbo

Sir Claudio Ranieri e un nobile gesto in pieno stile inglese, dove lui scrisse una pagina di storia con il Leicester dei miracoli. La passerella dei giocatori della Sampdoria esibita due giornate fa per omaggiare l’Inter campione d’Italia è stata vista di buon occhio, tanto da suscitare un’ipotesi che ha fomentato i tifosi: la Juventus replicherà l’atto dei blucerchiati quando Conte e i suoi uomini scenderanno in campo allo Stadium?



I tifosi della Juventus si sono già espressi sui social, lanciando l’hashtag #NoPasillo, fermamente contrari al gesto. Come dargli torto.



Va bene la sportività che deve essere alla base di ogni manifestazione calcistica e tutti i gesti per esaltarla, ma la Juve ha già dimostrato di conoscere bene questo valore. Lo dimostra il tweet pubblicato dall’account bianconero per congratularsi con l’Inter, come quello di Agnelli rivolto a Zhang, passando per i complimenti a parole di Paratici e Pirlo. Un modus operandi riscontrato anche negli anni passati, quando la Juve si complimentò con il Napoli per la Coppa Italia del 2020, oppure con ognuna delle rivali di Champions che determinarono l’eliminazione dal torneo, ovvero Ajax nel 2019, Lione nel 2020 e Porto nel 2021. Al contrario, nei 9 anni di egemonia juventina pochi omaggi per i dominatori di un’era calcistica. Riconoscimenti tendenti allo zero. Per questo, e per tanti altri motivi che fondano le proprie radici nella rivalità tra le due piazze, sarebbe una follia il pasillo all’Inter, e farebbe solo infuriare i tifosi.