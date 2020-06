Dopo il gol alla Sampdoria nella vittoria per 2-1, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato così a Sky Sport: ​"Per me è molto importante aver vinto oggi, da adesso a fine stagione ci sono 12 finali, ognuna è questione di vita o morte, ora ci concentriamo sulla prossima partita. Scudetto? Per tutti le partite sono difficili, prepariamoci bene per la prossima ora che non sarà facile. Abbiamo fatto una buona preparazione, la squadra sta bene fisicamente, ora dobbiamo crescere ancora”.