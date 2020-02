Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai nerazzurri 2-0 contro l'Udinese: "Io penso che la partita con la Fiorentina ci ha dato fiducia. Oggi non era semplice, abbiamo fatto due gol nel secondo tempo. Sarà importante per la stagione".



SFIDA ALLA JUVE - "Sarà una bella sfida, è importante essere in quella posizione di classifica. La settimana prossima ci sarà il derby con il Milan che sta facendo bene, speriamo di vincere".



SEI UN LEADER? - "Io voglio fare bene per la squadra, l'importante è che tutti stiano bene con me in campo. Voglio dare fiducia ai miei compagni".



SEGNI TANTO IN TRASFERTA - "Anche a San Siro voglio fare la differenza".