Romelusenza tregua. Dopo l'infortunio con assenza dal campo di due mesi, ecco un articolo pubblicato e poi eliminato dal Sun con tanto di foto che lo ritrarrebbero mentre fuma una sigaretta elettronica e che continua a far discutere. Le preoccupazioni circa la forma fisica dell'attaccante belga vengono alimentate dal quotidiano d'oltremanica, anche se, come si evince dalle foto, l'uomo fotografato mentre fuma non sembra affatto Lukaku. Su tutte le furie l'ex Chelsea, che ha riposto duramente tramite il suo profilo Instagram, annunciando querele nei confronti del Sun: