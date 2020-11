1









Per sessanta minuti l’Inter è stata così brutta da costringere Conte all’ennesima stortura comunicativa della stagione. I nerazzurri, a corto di idee e con un gioco approssimativo, hanno il belga come soluzione a ogni problema. Un bell’espediente anche per Conte, che nasconde ancora una volta i mugugni della piazza nel baule su in mansarda. Malumori resi meno severi da Lukaku, che a Conte sta salvando la panchina e non solo. Lo scrive calciomercato.com.