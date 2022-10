Romelumette nel mirino la. Subito protagonista in Champions League con il gol del 4-0 al Viktoria Plzen, secondo La Gazzetta dello Sport oggi contro la Sampdoria l'attaccante belga dovrebbe partire dalla panchina, con l'intento di aumentare il suo minutaggio entrando a gara in corso per prepararsi ai prossimi impegni. Il suo obiettivo, infatti, è quello di partire dal primo minuto nella sfida in casa dele soprattutto in quella contro i bianconeri di domenica 6 novembre.