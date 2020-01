Romelu Lukaku è l'uomo in più dell'Inter. Scelto e corteggiato da Antonio Conte, dopo una lunga trattativa dirigenti nerazzurri sono riusciti a regalare all'allenatore quel numero 9 che tanto voleva dai tempi del Chelsea. Il belga ringrazia e segna in campo, e ai microfoni di Sky Sport UK racconta come ha vissuto le settimane precedenti al trasferimento all'Inter, nelle quali è stato trattato anche dalla Juve: "Sapevo di lasciare il Manchester United, ma potevo andare sia a Torino che a Milano. Io volevo l'Inter, quando il mio procuratore me l'ha detto sono stato contento. La sfida scudetto con la Juve? Non possiamo sbagliare nulla fino a fine stagione. Ci proviamo, siamo forti".