Nonostante sia uscita da San Siro con una vittoria, l'Inter non ha impressionato contro un Torino in emergenza. La squadra nerazzurra, indicata come la principale favorita a scalzare la Juventus dal trono, sta attraversando un momento di difficoltà. Al termine del match, Lukaku è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per dare una strigliata ai suoi: "Non siamo una grande squadra se soffriamo in questo modo. Nei primi 60 minuti abbiamo giocato troppo male, senza voglia né cattiveria, solo dopo ci siamo svegliati. Non mi piace essere definito leader, voglio solo aiutare i miei compagni. Dobbiamo lavorare di più".