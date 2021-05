Continuità tattica, sì. Ma con aspetti molto differenti. Si inizia a costruire l'Inter di Simone Inzaghi, quella del presente e del futuro. E centrale sarà il ruolo di Romelu Lukaku, molto richiesto anche sul mercato. Eppure, Gazzetta sostiene che il tecnico proverà a trattenerlo, facendogli una promessa chiara: "Non tutti i 3-5-2 sono uguali. Immobile, alla Lazio, giocava in maniera assai differente rispetto a quella del Lukaku contiano. Romelu ha raccontato di aver fatto un enorme lavoro spalle alla porta, per migliorare un fondamentale risultato decisivo nei due anni di Inter. Ciro, Scarpa d’Oro 2019-20, con la Lazio è sempre stato abituato a correre con la testa rivolta verso il portiere avversario".