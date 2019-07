Continua a tenere banco il caso Lukaku. Il Manchester United non intende cederlo ed ha chiesto 83 milioni di euro. L'Inter non molla, ma non vorrebbe acconsentire a pagare la cifra richiesta dalla società inglese. Così, nei prossimi giorni la trattativa entra nella sua fase cruciale. La Juventus continua a seguire con interesse l'evoluzione dell'operazione: il centravanti belga piace ai bianconeri, che comunque non intendono pagare una simile cifra. E poi l'eventuale approdo di Lukaku all'Inter spalancherebbe definitivamente le porte all'addio di Mauro Icardi.