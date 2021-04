A 433, Romelu Lukaku ha parlato del momento dell'Inter.



PER LO SCUDETTO - "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto uno step successivo in questa stagione. Io in particolare mi sento bene".



LA SERIE A - "Un campionato complicato, sei sempre messo alla prova: ogni partita è un test diverso. I difensori e Handanovic stiamo facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol arriva".



CONTE - "Lui dice sempre che la punta è il primo difensore per questo io, Lautaro, Sanchez e Pinamonti cerchiamo sempre di bloccare sul nascere l'azione degli avversari. Siamo quattro attaccanti generosi, e tutta la squadra ne beneficia".



NUOVO LOGO - "Fa parte del processo di modernizzazione del club, negli ultimi anni tutti aspettavano di vedere l'Inter di nuovo al vertice e io non vedo l'ora di far vedere la maglia della prossima stagione".