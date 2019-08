Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:



CONTE - "Tatticamente è molto preparato: è un grande motivatore, un ottimo leader per il gruppo. Con lui dobbiamo lavorare sodo ogni giorno, per essere certi di non abbassare mai l'asticella".



GIGANTE BUONO - "Sono un bravo ragazzo, almeno penso di esserlo. Cerco di essere gentile con tutti, ho rispetto, sono un tipo tranquillo. Quando mi chiedono una foto sono disponibile. Mi adeguo velocemente ai compagni di squadra: non voglio che mi parlino in inglese, ho chiesto loro di parlarmi in italiano. Lo capisco, a volte faccio fatica ad esprimermi, ma in poco tempo spero di riuscire a parlarlo correntemente. Sto cercando di fare il più velocemente possibile per adattarmi al meglio qui".



SAN SIRO - "Entrare in campo a San Siro per la prima volta è stato incredibile, sono uscito per il riscaldamento mi sono guardato attorno ed era praticamente già pieno ed è la prima volta che ho avuto davvero la pelle d’oca".



AI TIFOSI - "Grazie ai tifosi per l'aiuto che mi hanno dato in queste prime settimane. Spero che la nostra squadra faccia bene in questa stagione".