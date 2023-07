Ancora veleno, ancora polemiche. Romelucontinua a mandare messaggi in maniera criptica tramite social, soprattutto attraverso le proprie Instagram stories. Il belga ex Inter, ora al Chelsea, ha pubblicato una foto di una canzone in riproduzione sulla sua auto, allegando come messaggio "Trust nobody", ovvero "Non fidarti di nessuno", con accanto le emoticon che indicano il gesto della chiacchiera, prima di cancellarla poco dopo.- Il palese riferimento è alle voci che lo stanno riguardando in queste ore, dopo il sorprendente addio ai nerazzurri: su di lui rimane forte l'interesse della Juventus, mentre al momento sembra lontano la pista araba.