E adesso l'Inter sta per concretizzare un incredibile ritorno. I nerazzurri sono pronti a riabbracciare Romelu Lukaku, che ha voluto fortemente tornare a disposizione di Simone Inzaghi - i due si sono sfiorati poco prima dell'addio del belga al Chelsea - e soprattutto in Serie A. Tutto molto romantico, ma Paulo Dybala?



L'argentino in questo momento non può essere inserito nell'agenda nerazzurra: prima, la rosa, deve essere sfoltita. E allora l'ex Juve è sempre così, sempre in attesa, a due settimane dal potenziale ritiro, nonostante una vacanza da sogno con la sua Oriana.



Ovviamente, i social non perdonano. E c'è un nome sul banco degli imputati: l'agente, Jorge Antun, reo d'aver fatto saltare anche il prolungamento con la Juventus.



