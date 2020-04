L'Inter piomba su Moise Kean. Il futuro di Lautaro Martinez resta in bilico e sembra più lontano dai colori nerazzurri, con Barros Schelotto che l'ha avvicinato alla Juve e le voci di mercato che raccontano di un interesse sempre vivo del Barcellona. L'Inter così cerca un sostituto e Beppe Marotta valuta l'idea di portare l'ex Juve a Milano. La concorrenza? Mertens, Giroud e Aubameyang. Secondo Tuttosport, il buon rapporto tra Marotta e Raiola potrebbe favorire l'operazione. Passato all'Everton per 30 milioni meno di un anno fa, potrebbe tornare in Italia.