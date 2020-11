A lungo inseguito dall'Inter, Luka Modric ha in parte deciso il match di Champions di ieri sera col suo ingresso in campo. Sì ma… a favore del Real Madrid, club in cui è rimasto nonostante le sirene nerazzurre. Entrato al 78', il croato ha assistito in campo al definitivo 3-2 ad opera di Rodrygo: poco più che una coincidenza, ma tanto è bastato ai tifosi della Juve per dare avvio agli sfottò nei confronti dei rivali di sempre su Twitter e Instagram. E se Antonio Conte ora viene contestato dagli stessi tifosi del club milanese, immaginate quanti improperi riceve da parte dei suoi ex sostenitori "traditi"…