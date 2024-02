L'inizia già a fare il conto alla rovescia per capire quando potrà festeggiare lo scudetto. Con la vittoria contro l'Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a più 12 dallaseconda in classifica e a più 16 dal Milan. E c'è uno scenario che potrebbe portare alla matematica scudetto proprio nel derby di ritorno Milan-Inter (rossoneri in casa a San Siro) che si disputerà nel weekend del 21 aprile, dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions ed Europa League in cui sia nerazzurri che rossoneri potrebbero approdare. Per questo, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia previsti per martedì e mercoledì 23 e 24, è probabile che il big match che sia piazzato domenica alle 18, alle 20,45 o addirittura lunedì 22 allo stesso orario. Perché però il derby di ritorno potrebbe essere la data chiave? La giornata della gara sarebbe la numero 33 su 38, a cinque giornate dalla fine. Oggi il margine è di 12 punti, ma se a quella data la formazione interista si dovesse trovare a +16 sulla seconda (Milan o Juve che sia) allora lo scudetto sarebbe aritmetico perché nessuno potrebbe riacciuffarla.