Parlando a TMW Radio, Ernesto, ex amministratore delegato dell'Inter, ha fatto il punto sul presente e futuro dei nerazzurri:"Era prevedibile che Oaktree mettesse pressione a Zhang perché la situazione la si conosce e il livello dei tassi attuali lo si conosce. Anche in caso di rinnovo il prestito sarà estremamente oneroso. Mi sembra strano che Zhang sia arrivato a pochi giorni dalla scadenza senza una soluzione. Ora o passa tutto in mano a Oaktree o una sostituzione di Zhang, ma non la vedo all'orizzonte. Ritengo che in questo momento solo i capitali arabi possano intervenire, non penso a capitali americani o asiatici".