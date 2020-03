Lettera di Marotta recapitata alla Lega Calcio, a tutti i presidenti, con la posizione dell'Inter: in questa fase, i nerazzurri sono gli unici contrari alla decisione sul recupero delle 6 partite non disputate nell'ultima giornata. L'AD ha fatto capire che il desiderio dell'Inter è quello di recuperare prima la sfida con la Sampdoria, quindi quella con la Juventus. Se così non fosse, la società milanese potrebbe riservarsi qualsiasi forma di protesta e contrattacco nei confronti della Lega Serie A.