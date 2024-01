Il centravanti numero 10 dell'InterMartinez ai microfoni di SkySport ha parlato della vittoria contro l'Hellas Verona, valsa ai nerazzurri il titolo di campioni di inverno. Le sue parole:"Era importante per noi dopo il pareggio col Genoa, dove eravamo stati in difficoltà su un campo piccolo. Oggi abbiamo trovato un avversario che ha i propri obiettivi, ma per noi era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non è stata un’ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le partite si vincono anche così".