L'eliminazione in Champions League non è l'unico problema in casa Inter. Le conseguenze del ko contro l'Atletico Madrid, infatti, non sono solo sportive, ma coinvolgono anche il lato economico e i ricavi che adesso mancheranno. Lo scorso anno i nerazzurri hanno incassato 276,5 milioni di euro, mentre quest'anno tra Diritti tv Serie A, Diritti tv Champions League, ricavi da stadio e Supercoppa italiana arriveranno a cifre di molto inferiori. Oggi, scrive Calcio&Finanza, il calo dei ricavi tra diritti tv e stadio sarà nell’ordine dei 33 milioni di euro, mentre i cali principali riguarderanno la Champions League (circa 35 milioni in meno con l’uscita agli ottavi) e la Coppa Italia, dove l’Inter non incasserà nulla a causa della precoce eliminazione agli ottavi di finale del torneo per mano del Bologna. Allo stesso tempo, i ricavi da stadio dovrebbero calare di circa 10 milioni di euro.