Niente lista dei convocati come accade solitamente alla vigilia di ogni partita ufficiale. Antonio Conte non ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la partita di questa sera contro il Lecce ma secondo quanto riporta Sky Sport non ci sarà certamente Mauro Icardi a cui è stata data la maglia numero 7 nonostante non rientri nei piani del club nerazzurro. Questa sera Icardi potrebbe comunque essere a San Siro per assistere alla partita dei compagni di squadra.