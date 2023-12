Inter-Lecce, la moviola e gli episodi contestati

HA PRESO LA SCHIENA, SI, PROPRIO SCHIENA NETTA. pic.twitter.com/L0gf4b2tvg — En3rix_ (@En3rix) December 23, 2023

Mentre l'si trova in vantaggio contro ilgrazie al gol di, la partita si intreccia con una polemica che esplode sui social. La controversia si concentra su due episodi arbitrali: la decisione di concedere una punizione da cui scaturisce il gol nerazzurro e un rigore inizialmente assegnato al Lecce, poi revocato dal Var. In questo contesto, i tifosi della Juventus, tra il serio e il faceto, commentano ironicamente sui social: "". La situazione alimenta il dibattito online, con gli appassionati che esprimono opinioni contrastanti sulla gestione delle decisioni arbitrali nella partita in corso.82' - Lecce in dieci, viene espulso Banda per proteste48' - Calcio di rigore tolto dal VAR al Lecce: Marcenaro vede un colpo di mano di Carlos Augusto in area su tiro di Gendrey e fischia rigore. Il tocco è con il gomito, dopo la revisione al Var toglie il rigore.43’ – Il gol dell’Inter arriva da un calcio di punizione contestato. Arriva per un tocco di mano, ma il pallone prima sbatte sulla pancia e poi sul braccio del difensore del Lecce.