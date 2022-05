Come sta Barella? La situazione è in miglioramento e domani il centrocampista azzurro potrebbe svolgere parte dell'allenamento in gruppo. Alessandro Bastoni invece si è limitato a cyclette e piscina, a causa del risentimento al soleo accusato prima del Bologna: l'obiettivo di Inzaghi è recuperarlo per la finale di Coppa, magari facendolo rientrare tra i convocati già venerdì contro l'Empoli, senza però rischiarlo.