L'Inter ieri ha vinto 2-0 contro il Ludogorets in Europa League. Tra i pali c'era ancora una volta Daniele Padelli, portiere di riserva dei nerazzurri. Si avvicina sempre di più la super sfida scudetto con la Juve, in programma il 1 marzo. Per quella data Antonio Conte proverà a recuperare tra i pali Samir Handanovic, titolare e capitano dei nerazzurri. Una vera e propria corsa contro il tempo, simile a quella che farà la Juve per rimettere in sesto Miralem Pjanic, che pure resta in dubbio a causa del problema fisico riscontrato con il Brescia.