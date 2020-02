E' una corsa contro il tempo quella di Samir Hanadanovic, che vuole esserci per il big match contro la Juventus in programma all'Allianz Stadium domenica sera (che si giocherà a porte chiuse). Il portiere sloveno ha saltato le ultime partite dell'Inter - sostituito da Padelli - a causa di un'infrazione alla mano sinistra, ma secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe essere disponibile a partire già dall'allenamento di oggi. Il portiere sarà l'unico infortunato che Antonio Conte riavrà a disposizione: ancora out Gagliardini e Sensi.