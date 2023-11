Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della sfida contro la Juve in cui saranno sicuramente assenti Bastoni e Pavard. Chi rimane in forte dubbio è Juan Cuadrado, alle prese con un'infiammazione al tendine che lo ha costretto a saltare quasi tutto l'inizio di stagione. Sono invece rientrati alla base 6 nazionali che oggi hanno svolto una parte di lavoro con la squadra e poi una parte di seduta defaticante, riporta calciomercato.com. Si tratta di Kristjan Asllani, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Domani Inzaghi ritroverà anche gli altri europei come Thuram, Dumfries e De Vrij. Per ultimo infine i sudamericani, Carlos Augusto, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Il cileno è quello che deve affrontare il viaggio più lungo.