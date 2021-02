Simone Inzaghi non ci sta, e dopo la sconfitta della sua Lazio contro l'Inter ha avuto da ridire qualcosa sull'arbitraggio e in particolare sul rigore fischiato ai nerazzurri: "L’ho rivisto, l’arbitro è andato deciso e invece a rivederlo fai fatica - ha detto Inzaghi a Sky Sport - È stato troppo deciso a indirizzare la partita dopo 25’. I ragazzi non l'hanno accettato, ho spiegato loro che rivedendo 10-12 volte puoi darlo, ma di certo non dopo pochi secondi come ha fatto l'arbitro. Mi sarebbe piaciuto di più prendere un gol su una ripartenza e non su un rigore dopo 25 minuti"