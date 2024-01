Un rappresentante dellaè presente a Riyadh per la Supercoppa italiana mentre si gioca la seconda semifinale tra Inter e Lazio presso l'Al Awwal Park Stadium e a riportarlo é Tmw. Federico, Football Chief of Staff del club bianconero, ricopre il ruolo da alcuni mesi, dedicandosi all'analisi delle opportunità calcistiche per il futuro della Vecchia Signora. La sua presenza in questo importante evento sottolinea l'attenzione della Juventus alle dinamiche del calcio e le possibili mosse strategiche in un contesto in continua evoluzione. Gli sguardi sono rivolti a possibili sviluppi che potrebbero influenzare il destino della squadra.