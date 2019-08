Il nuovo acquisto dell'Inter, Lazaro, ha parlato ai media austriaci, anche di Antonio Conte: "Voglio vincere titoli a Milano. Gli allenatori che ho avuto hanno sempre puntato su di me e anche Conte vive per le vittorie dei trofei. Sta nascendo qualcosa di speciale e c'è grande ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Qui ho già imparato tante cose dal punto di vista tattico ed è fantastico lavorare con un allenatore come Conte".