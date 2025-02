Inter, Lautaro verso il patteggiamento per la bestemmia

Gli ispettori della Procura Figc hanno scoperto un audio che potrebbe incriminare, capitano dell'Inter, in relazione a un presunto episodio di bestemmia avvenuto nel post-partita teso tra Juventus e Inter. Dopo aver esaminato per due giorni i filmati forniti da Dazn, è emerso un momento in cui sembra essere chiaramente udibile una bestemmia pronunciata dall’attaccante argentino, nonostante lui stesso si fosse autoassolto in precedenza con dichiarazioni che negavano l’accaduto.Dopo la gara contro ilaveva dichiarato: «Non ho mai bestemmiato e quello che è successo mi ha dato fastidio perché cerco di imparare e trasmettere il rispetto anche ai miei figli». Tuttavia, il materiale audiovisivo ora in possesso degli ispettori potrebbe portare a una nuova svolta nelle indagini.

Oggi,Potrebbe decidere di affrontare il caso direttamente con il procuratore federale Giuseppe Chiné, presentando una linea difensiva o cercando un accordo tramite patteggiamento. In caso di patteggiamento,potrebbe evitare una squalifica, limitandosi a una semplice ammenda, considerando i precedenti in cui altri calciatori si sono visti applicare sanzioni simili.La vicenda sta suscitando grande attenzione, sia per la posizione di Lautaro come capitano dell'Inter che per la gravità dell'accusa, che potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sull'immagine del club.