L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è attualmente in ritiro con la Nazionale argentina. Proprio l'Argentina attraverso un Tweet ha comunicato la positività al Covid-19 del bomber nerazzurro. Ora la presenza di Lautaro per la sfida contro la Juve in programma il weekend del 2-3 aprile è in bilico, Dipenderà dalla sua guarigione e dal suo stato di salute.