Inter, le parole di Lautaro Martinez in conferenza stampa

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa tra Inter e Napoli: "Dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Sappiamo che sarà difficile da qua alla fine. Ma siamo tutti pronti, il mister lo sa. Ogni giocatore è pronto a giocare. Stiamo tutti bene e tutti sanno cosa fare quando entrano in campo".L'attaccante dell'Inter ha fatto riferimento anche alla Juve quando gli è stato chiesto se questa sera ci fosse un pensierino per i bianconeri: "Perché dovremmo pensare alla Juve?", la risposta di Lautaro che ha aggiunto: "Io no, sto pensando al Napoli e solo al Napoli".