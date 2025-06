Inter, Lautaro Martinez: 'Finale di Champions? Dobbiamo voltare pagina'

A poche ore dall'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, il capitano dell'Interha parlato dal ritiro negli Stati Uniti tornando anche sulla disfatta nerazzurra in finale di Champions League: “Ancora non me lo spiego, ma ora dobbiamo voltare pagina. Ai compagni ho chiesto un ultimo sforzo, di essere forti di testa prima delle vacanze. Dopo la partita col Paris Saint-Germain ero triste, difficile andare a fondo sui motivi, io ci ho messo 5-6 giorni a parlare, volevo spiegare alla mia gente. Quella notte non ci è riuscito niente e a loro tutto: non siamo stati noi, non siamo stati squadra. È il calcio. E ora però dobbiamo andare avanti, non c’è altra possibilità, anche se nella testa certo resta tutto”.

Le parole di Lautaro Martinez

E sul nuovo allenatore: "Ci siamo sentiti al telefono, ancora prima di trovarlo qui. Abbiamo parlato a lungo, mi ha raccontato le sue idee di lavoro. E mi piacciono, mi trova d’accordo, la pensiamo alla stessa maniera. Ho capito e visto in lui la voglia di vincere, è un uomo che la mia stessa mentalità”.