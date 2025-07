Inter, Lautaro Martinez all'attacco: 'Chi non vuole restare vada via

Getty Images

Le parole ditra Dazn e Sportmediaset:“CHI NON VUOLE RESTARE VADA VIA”“Il mister ci ha dato una spinta importante, anche se oggi siamo usciti dalla competizione. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante e dobbiamo lottare per obiettivi importanti".“FA MALE, BISOGNA VOLER STARE ALL’INTER”“Sicuramente fa male perché arriviamo da tanti colpi presi. Era l'ultimo obiettivo che avevamo con la poca forza che ci è rimasta, le poche gambe... Ci abbiamo messo il cuore, io per primo, ad ogni allenamento. Mi dispiace tanto, non voglio perdere. Mi dispiace per il gruppo. Però c'è una cosa che voglio dire: qua bisogna volerci stare, capito? Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via".

“NON FARÒ NOMI”“Non farò nomi. Noi siamo qua a fare di tutto, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Quindi da capitano, da capogruppo, poi c'è il mister prima, ma devo dirlo perché io sono così. Sto da un lato o da un altro: voglio lottare per gli obiettivi perché siamo una grande squadra, siamo ritornati in alto e io voglio continuare. Quindi il messaggio è chiaro: chi vuole restare a continuare a lottare per cose importanti deve farlo, se no arrivederci”.