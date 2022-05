L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di Dazn dopo la gara vinta contro l'Udinese. Queste le sue parole:



PRESSIONE - "Prima non c’era pressione, dobbiamo riuscire a fare il nostro lavoro e pensare alla prossima partita e vincere. Siamo dietro e dobbiamo solo vincere".



DOPO IL BOLOGNA - "Abbiamo fatto squadra, più gruppo. Siamo tutti dentro e concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo migliorare ma mancano ancora tre partite".



SCUDETTO - "Non so chi sia il favorito, so che loro sono in testa e noi dobbiamo rincorrere. Dobbiamo vincere le nostre partite e sperare che perdano punti".