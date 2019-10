L'attaccante dell'InterMartinez ha parlato della sfida con laal termine dell'amichevole tra: "Quando torneremo tutti dalle nazionali analizzeremo gli errori commessi che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al nostro ritorno nel club. La Juventus è una squadra molto forte, l'avevo detto anche subito dopo la partita. Lavoreremo per arrivare al loro livello, il ko non sia preso come segnale negativo ma come stimolo a migliorarci".