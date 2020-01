Lautaro Martinez, a TYC Sports, ha parlato anche di Juventus: "La Juve è una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti; noi vogliamo fare del nostro meglio, c'è il campionato tra gli obiettivi che ci siamo prefissati - le sue parole -. Quello che faccio nell'Inter mi torna utile per la Nazionale. Devo lavorare ogni giorno per poter indossare la maglia dell'Argentina. Scaloni ha fiducia in me, mi ha convocato ogni volta: questo è importante. La Nazionale è un passo importante per me, giocare con Messi e Aguero è una grande gioia perché fanno crescere il calcio argentino".