Come racconta il Corriere dello Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio da ieri è a Madrid: ha visto Real-Chelsea e stasera sarà al Wanda Metropolitano per Atletico-City. Per il quotidiano, la missione del dirigente nerazzurro non è nata con l'intento di acquistare una delle tante stelle in campo nei due quarti di ritorno di Champions. Anche la prossima estate, prima di comprare, il club nerazzurro dovrà vendere e soprattutto chiudere con un saldo positivo, diciamo tra i 60 e i 70 milioni, la campagna trasferimenti. C'è Lautaro in vendita e interessa ai Colchoneros.