L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole;



FUTURO - "Sono concentrato sul campo, sull'obiettivo che abbiamo in campionato. Mancano due partite importanti e la finale di Coppa Italia che per me conta pure tanto".



FINALE DI COPPA ITALIA - "Sarà una partita dura, una finale da giocare, sicuramente chiusa. Ci sarà da battagliare e dobbiamo essere pronti a quello che ci aspetta mercoledì a Roma".