Lautaroè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Monza: "C'è tantissima rabbia sicuramente perché dopo 4-5 anni che si lavora con il VAR commettere ancora questi errori significa che le cose non sono chiare. Io non sono a favore del Var, rovina tutto! Ci prendiamo le responsabilità, dovevamo chiudere prima la gara perché, dopo un buon primo tempo, potevamo fare meglio nella ripresa, però questo episodio che cambia la partita, nel calcio di oggi, fa arrabbiare tantissimo""Eravamo tutti confusi. Deve aspettare un po', quello che ci hanno detto sempre prima che iniziasse il campionato, che deve aspettare 3 secondi almeno sempre per far finire la giocata. Era un calcio piazzato quindi, ancora peggio".