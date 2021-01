A pochi minuti dall'inizio di Inter-Juventus Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo avere pazienza, quella forza dimostrata nell'ultima partita. Fare quello per cui stiamo lavorando, ciò che chiede il mister. Cercare di portare i tre punti a casa. Contro la più forte? Sappiamo che la Juve è una squadra forte, dobbiamo pensare noi e lavorare in campo. Ci prenderemo la responsabilità di attaccare fin da subito, possiamo far male ai loro difensori".