Dopo 4 ore e 40 di volo con Qatar Airways, l'Inter è arrivata a Riad. L'atterraggio è avvenuto poco prima delle 20.45 nell’aeroporto dedicato a Re Khalid, giusto in tempo per seguire cosa accadeva a Torino. Sì, perché come racconta la Gazzetta, i nerazzurri sono in trasferta saudita per vincere la terza Supercoppa in tre anni, ma il focus resta il corpo a corpo in campionato. Il primo gol di Vlahovic, ad esempio, è caduto mentre la squadra era in pullman verso l’hotel e una volta in albergo, l’Inter ha definitivamente saputo che sulla Juve è di nuovo +2. Così, la squadra di Inzaghi in questi giorni si giocherà la Supercoppa, con un occhio però rivolto anche alla Juve, che nel weekend potrebbe anche operare un virtuale sorpasso...