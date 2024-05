Sono giorni decisivi per capire il futuro dell'Inter dopo che è saltato l'accordo tra Zhang e il fondo Pimco. Beppe Marotta è intervenuto al Moby Dick Festival e ha parlato proprio della situazione societaria e di ciò che sta succedendo: "Oggi è una giornata tremenda tra la preparazione della gara di domani e per quello che stiamo vivendo sotto il carattere finanziario." Steven Zhang non ha ancora trovato i 375 milioni di euro da restituire a Oaktree e adesso l’Inter potrebbe sfuggirgli di mano.