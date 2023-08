Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento di Samardzic dall'Udinese all'Inter, ma quello che sta accadendo in questi ultimi minuti rischia di compromettere l'intera trattativa. Stando a quano riportato da Gazzetta.it, infatti, l'entourage del giocatore avrebbe cambiato alcuni aspetti contrattuali e questa mattina, al posto di Rafaela Pimenta si è presentato il padre del calciatore, che ha trovato però la forte opposizione dei dirigenti nerazzurri. La risposta è stata infatti negativa e l'Inter andrà avanti nell'operazione solo a patto che vengano rispettati gli accordi precedenti. Nel frattempo, la Juve resta alla finestra e osserva la situazione, in attesa di un possibile inserimento.